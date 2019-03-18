- На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей17:00
- Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ16:46
- Весна таки задерживается: о погоде в ближайшие дни16:30
- НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ16:15
- В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»15:35
- В Киеве попытались сжечь магазин Roshen15:15
- «Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко14:55
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Источник: Россия готовится к сдаче Крыма14:20
- На границе с Россией в зоне ООС задержали группу из десяти человек14:00
На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей
За выборами президента Украины будет следить рекордное количество международных наблюдателей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал глава координационного штаба МВД Украины Иван Стойко.
«На этих выборах у нас будет невероятное количество наблюдателей – наибольшее за время избирательных кампаний в Украине. Это ориентировочно около 1,5 тыс. человек, из них сейчас зарегистрировано 742 официальных наблюдателя. Это от иностранных государств, а также от разных международных организаций», – сказал он.
По его словам, с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали более 3-х тыс. заявлений о правонарушениях. «Всего по указанным фактам сегодня открыто 175 уголовных производств, из которых 75 связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 – связаны с проведением предвыборной агитации. 24 лицам сообщено о подозрении по 14 уголовным производствам, по 3-м производствам – направлено на рассмотрение в суд. По 592 фактам сейчас проводится проверка», – сообщил Стойко.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, наблюдатели, выборы президента
- Грызлов озадачил донбасских сепаратистов
- Европейские наблюдатели: избирательная кампания проходит с нарушениями
- Мэр Донецка утверждает: руководство УВД на стороне грузинского "десанта"
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Выборы президента Украины. "Грузинский десант" отменяется
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ16:15
- В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»15:35
- «Вернем Крым и Донбасс»: у оккупантов панически прокомментировали заявление Порошенко14:55
- Блокпосты ОРДО: в Горловке до 500 человек очереди, в Еленовке много машин14:38
- Ловушка «мирного плана» по Донбассу: миллионы россиян получат право голоса в Украине13:48
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан12:48
- «Метинвест» рассказал, что произошло на «Азовстали» в Мариуполе11:30
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ11:00
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей17:00
- Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ16:46
- Весна таки задерживается: о погоде в ближайшие дни16:30
- НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ16:15
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Над Беринговым морем взорвался метеорит15:46
- В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»15:35
- В Киеве попытались сжечь магазин Roshen15:15
- Британские генетики установили личность Джека Потрошителя15:05
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го