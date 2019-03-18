Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в жестоком избиении мирных граждан

18.03.2019 12:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты жестоко издеваются над мирными жителями временно оккупированных территорий Луганской области. Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ЛНР» в избиении мирного мужчины в районе блокпоста. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В 12:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо (мужчину 40 лет), а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле. Как только член вооруженных формирований отошел от него, к мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.

В то же время на блокпосте к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела около 500 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и ориентировочно 800 человек в очереди на вход в них».