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Порошенко против Тимошенко во втором туре выборов президента: американские социологи рассказали, кто победит
Действующий президент Петр Порошенко побеждает во втором туре лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, о чем говорят результаты опубликованного опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens.
Об этом сообщают украинские информационные агентства.
Стало известно, что в случае выхода во второй тур Порошенко побеждает Юлю с перевесом в 2%.
Примечательно, что всего месяц назад Тимошенко побеждала действующего президента в очной схватке с соотношением 55% против 42%.
Журналисты отметили, что опрос проводился в период с 23 февраля по 4 марта: ровно за 3 недели до голосования.
Кроме того, отмечается, что обработка полученных данных была проведена с помощью разработанной методологии и определяющей вероятные предпочтения респондентов модели.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко, Тимошенко
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