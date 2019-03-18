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Синоптики в понедельник прогнозируют резкое потепление до +22.
Согласно прогнозу погоды Укргидрометцентра в понедельник в Украине ожидается резкое потепление температуры воздуха до 19-22 градусов, без осадков. Об этом сообщает сайт гидрометцентра.
"В Винницкой области, в Черновицкой области и там, где сильнее разогреется воздух солнцем, ожидается +17-+22 градуса. На Востоке тепло будет скромнее, +7-+ 11 градусов. Львовщина накинет курточки, 6-10 градусов тепла. И как раз в это время будут холодными территории, которые омываются еще холодными морями", - сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Согласно ее прогнозу в Украине в понедельник ожидает солнечная погода, без осадков, только на крайнем Западе может что-то покапать, а в Центре и на Севере вероятен порывистый ветер.
"В столице 18 марта предполагается около +18 градусов! А если солнце припечет сильнее, то и +20 может быть. Единственное - будет порывистый ветерок", - добавила Наталья в своем прогнозе.
В то же время она предупредила, что во вторник температура снизится, на Западе и Севере проплывут облака и пройдут дожди.
Украинский гидрометцентра, сообщает, что с 19 марта на западных, северных и центральных областях Украины ожидаются дожди, а на остальной территории без осадков. температура в Украине 9-14° тепла.
Согласно прогнозу, 20 марта в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории 21 марта в Украине без существенных осадков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, потепление, прогноз погоды
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