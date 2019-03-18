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Угроза Третьей мировой: известный астролог рассказал, где может начаться новая война
Весь мир не захочет участвовать в новом глобальном конфликте, поэтому Третьей мировой войны не будет, заявил известный астролог Влад Росс, передает УНИАН.
Вместе с тем он предположил, что какие-то конфликты и военные действия произойдут на Дальнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью Апострофу.
"И две страны, претендующие на мировые войны - США и Китай, это между ними может развязаться конфликт, даже неожиданно. Тем более, Ким Чен Ын не договорился с Дональдом Трампом, поэтому вообще может быть все, что угодно: и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, и даже между Индией и Пакистаном, которые также имеют атомное оружие. Хорошо, что эта война ни коим образом не коснется нашей страны", - подчеркнул астролог.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, астрология
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