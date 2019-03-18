В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента

18.03.2019 21:00

Украинцам начали активно угрожать и запугивать с той целью, чтобы граждане не шли на избирательные участки в день голосования.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает "Диалог.UA". Ранее ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать.

Отмечается, что сотрудники группы "Опора" зафиксировали некие звонки гражданам Украины, во время которых людей пытались запугать и таким образом добиться неявки на выборы большого количества граждан.

В МВД призвали всех граждан не бояться и уверяют, что выборы пройдут без драк, потасовок, взрывов и прочего беспредела.

На каждом участке будет группа полицейских и в это же время будут работать все группы оперативного реагирования.

В целом в МВД поступило 3305 заявлений с информацией о нарушениях, открыто 175 уголовных производств по фактам нарушений, связанных с избирательным процессом, 24 людям предъявлено подозрение.

Также в МВД проинформировали о запрете на фото в избирательных кабинках, так как это нарушает закон о тайне голосования.

Временная смена места голосования без изменения избирательного адреса – способ, посредством которого жители оккупированных территорий смогут проголосовать на выборах Президента Украины в 2019 году.



Источник: www.dialog.ua