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Весна таки задерживается: о погоде в ближайшие дни

18.03.2019 16:30
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Весна таки задерживается: о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на часть территории дожди, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях страны.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Осадки пройдут в Винницкой, Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Кроме этой условной полосы, по словам Диденко, существенные осадки больше нигде не ожидаются.

Тепло во вторник будет на востоке, юге и во многих центральных областях, но это уже будет не сегодняшнее тепло.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов, пройдет дождь, набегут тучи.

Диденко прогнозирует, что и к концу недели в столице сегодняшних роскошных градусов также не будет.

«Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха. Поэтому сегодня купаемся в апрельском тепле, как в отпуске на море, а завтра возвращаемся домой, в март», — пишет синоптик.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, прогноз погоды
 
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