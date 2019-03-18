Водительские права больше не будут удостоверять личность: подробности решения

18.03.2019 19:20

Скоро водительское удостоверение уже не будет выступать документом, которым можно удостоверить личность.

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) предлагают внести соответствующие изменения в закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Согласно обнародованному ведомством у себя на сайте законопроекту, из обширного перечня, на ряду с паспортом, загранпаспортом, удостоверением беженца, картой мигранта и пр., предлагают исключить водительское удостоверение. Вместе с тем, к примеру, удостоверение моряка, такую функцию не утратит, пишет UBR.

В пояснительной записке к документу чиновники указывают, что функцию идентификации личности документ будет выполнять только в части подтверждения права гражданина управлять транспортным средством. Что до остальных вопросов – удостоверение «по своей правовой природе не соответствует характеристикам документов, о которых идет речь в указанном законе».

Напомним, вместе с этим, украинских автомобилистов ждут и ряд других изменений по части водительских удостоверений. В Министерстве внутренних дел также намерены существенно расширить перечень категорий водительских прав, изменить порядок выдачи прав и стоимость их оформления в сервисных центрах МВД. Например, чтобы получить водительское удостоверение, скоро нужно будут заплатить в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Отметим, что в настоящий момент документ обнародован на сайте МВД для ознакомления всех заинтересованных лиц. До того, как его нормы вступят в силу ему еще предстоит пройти согласование на заседании Правительства, многочисленные парламентские комитеты, а также собрать в Раде 226 голосов народных депутатов. Кроме того, полноценно заработает он только спустя 6 месяцев после официальной публикации.

Источник: https://from-ua.com