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Война, безработица и низкий уровень доходов – главные проблемы украинцев

18.03.2019 18:00
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Война, безработица и низкий уровень доходов – главные проблемы украинцев

Украинские граждане рассказали, с какими проблемами им чаще всего приходится сталкиваться на сегодняшний день. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.

Об этом поведали представители центра «Социс». Они провели исследование, поучаствовать в котором согласились 2 тысячи человек, проживающих во всех регионах нашей страны, кроме Донбасса и крымского полуострова. Исследование имело место в период с 5 по 10 марта 2019 года. Метод сбора информации – личное формализованное интервью. 

Согласно полученным данным, 61,4% украинцев считают, что на сегодняшний день главной проблемой в Украине является военный конфликт на Востоке. Второй по важности и актуальности проблемой является стремительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Это отметили 55,5% жителей Украины. Обеспокоены наши сограждане и низким уровнем заработных плат и пенсий. Эта проблема актуальна для 55,2% украинцев. Сложно населению Украины смириться и с резким повышением цен на товары и услуги. Об этом заявили 30,9% украинских граждан. Важной проблемой является и безработица. В этом уверены 22,5% населения нашей страны.



Теги: Украина, Донбасс, война, безработица, нищета, бедность
 
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