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Западные СМИ о победе Зеленского на выборах: непонятно, что от него ожидать
В западных СМИ появляются материалы о том, что Владимир Зеленский может одержать победу на президентских выборах в Украине. Как сообщает replyua.net, в частности в издании «Экономист» появилась статья, в которой журналисты пишут, что дипломаты западных стран понятия не имеют, чего им ожидать от президентства Владимира Зеленского.
Западные дипломаты крайне обеспокоены отсутствием политического опыта у этого кандидата, и им хочется узнать о планах Зеленского. Они интересуются, собирается ли Зеленский продолжать курс Украины в Европу, и как он решит урегулировать конфликт на Донбассе. При этом журналисты подчеркнули, что возможная победа этого кандидата связан с несколькими факторами. Прежде всего, украинцы устали от действующих властей, больше они не доверяют политикам, которые на политической арене Украины работают долгие годы.
Напомним, что в президентской гонке Зеленский по-прежнему лидирует. Ранее сообщалось, что за него могут проголосовать больше 30% потенциальных избирателей. При этом рейтинг действующего главы государства Порошенко также растёт в последние дни. Социологи считают, что именно эти кандидаты поборются во втором туре.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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