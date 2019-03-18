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Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ

18.03.2019 16:46
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Зеленский шокировал: предложил ввести цензуру в СМИ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесом предложил ввести цензуру. Так и говорит, государство должно контролировать что там говорится в новостях. Нельзя позволить им там говорить все, что хотят. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет финансовый эксперт Сергей Фурса.

Он отмечает, языковые квоты – это плохо, а контроль новостей – это хорошо. И главное не перепутать. Жаль, не привел хороший пример. Какие вот замечательные новости в России, какие позитивные и тогда реформы всем будут нравится и о президенте никто и слова плохого не скажет. Зеленского может кто-то критиковать за такое откровение, но похвалить его можно за честность.

Отметим, на Западе все больше опасения от возможного президентства Владимира Зеленского. Западные дипломаты в растерянности заявляют, что просто не знают, как себя вести в том случае, если президентом Украины станет шоумен. На протяжении встреч с Зеленским у них так и не появилось понимание относительно самых важных вопросов, которые интересуют Запад, Зеленский либо отмалчивался, либо отвечал так, что нельзя было понять, какой именно он придерживается позиции.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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