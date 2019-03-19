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Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"

19.03.2019 07:28
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Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"

Семь граждан страны-оккупанта и трое главарей "республик" Донбасса оказались под персональными санкциями Австралии. В МИД Австралии сообщили о введении принудительных мер против семерых граждан Российской Федерации и главарей "Л/ДНР", которые предусматривают запрет въезда в страну и заморозку всех финансовых активов, передает "Диалог.UA".
Так, Австралия ударила санкциями по командирам судов ВМС страны-агрессора, ФСБшникам, начальнику погрануправления ФСБ в аннексированном Крыму, главарю "ЛНР" Пасечнику, "спикеру парламента ДНР" и "спикеру парламента ЛНР".
В документе акцентируется внимание на запрете посещения Австралии и ограничительных мерах финансового характера. Отметим, что "черным списком" Австралия осудила агрессию РФ и аннексию украинского Крымского полуострова, призвав освободить взятых в плен украинских моряков и их суда.



Теги: Россия, Донбасс, Австралия, список, ДНР, ЛНР
 
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