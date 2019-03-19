Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»

19.03.2019 10:40

О том, пойдут ли украинцы на предстоящие президентские выборы и кого будут выбирать, в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал украинский блогер, автогонщик Алексей Мочанов.

Новости Украины – From-UA: - Алексей, добрый день! Как вы считаете, общественная атмосфера вокруг этих выборов существенно отличается от той, какая была раньше?

Алексей Мочанов: - Мне кажется, что существенно отличается, потому что я не вспомню выборов, на которых настолько все активно началось в физическом плане и в плане противостояния кандидатов друг другу, власти и оппозиции, как это было в самое недавнее время. Литры зеленки, акции физического насилия – про которые говорит Аваков – тому доказательства. Я думаю, что чем ближе к апрелю, тем будет «интереснее».

Хотя на самом деле это не интересно, это страшно. В Украине по-прежнему за власть бьются США, Европа и Россия, потому что мы занимаем очень выгодное геополитическое и географическое место, и никто не хочет делиться, никто не хочет его отдавать. И, к сожалению, мы пока еще не подошли по уровню своего осознания и восприятия себя как основной шахматной фигуры, но я надеюсь, что наши ферзи, наши пешки еще в дамки проскочат. Кто это будет — покажет время, действующие, бывшие. Надеюсь, что это будут какие-то будущие. Кто — понятия не имею.

Новости Украины – From-UA: - Почему граждане так остро воспринимают выборы президента? Неужели еще много таких, кто верит, что замена одного лица (из давно известных лиц) на другое что-то изменит?

Алексей Мочанов: - Кроме известных, есть и неизвестные. Возьмите Зеленского, Смешко, Таруту, Костанчук, которому отказали в регистрации, но которого хорошо знают военные. Там хватает незнакомых лиц. На самом деле мы живем в эпоху ужасного, отвратительного, наполненного дерьмом информационного вакуумозамещения, потому что люди много не понимают. Настоящей журналистики нет, ее стандарты отсутствуют. Каждый дурак с мобильным телефоном — это блогер и корреспондент. Раньше я для себя прекрасно понимал, что есть три точки, где можно перепроверить информацию и только тогда относиться к ней серьезно. В трех разных, не зависящих друг от друга источниках. Тогда еще не было так много ссылок на Википедию, которая сама по себе является просто частным сайтом, где уйма всякого мусора и откровенной неправды.

Поэтому у людей в голове абсолютный мусор и перенасыщение ерундой. Люди вместо того, чтобы читать источники информации и перепроверять, читают блогеров, читают комментарии, завязываются с хейтерами и ввязываются в потоки матюкливого барахла. И у них в голове картина мира через это дерьмо, через которое они видят и солнце, и вентилятор, который, собственно, и набрасывал на них это дерьмо.

Я считаю, что роль личности в истории велика, и когда мы говорим про успешную Францию, мы вспоминаем Де Голля, когда мы говорим про успешную Великобританию, мы вспоминает Тэтчер, Черчилля. Когда мы говорим про Америку — вспоминаем отцов-основателей в разный период: Франклин, Линкольн, Вашингтон. Когда мы вспоминаем события, которые творятся вокруг взаимоотношений Украины и России, все равно мы вспоминаем царей, гетьманов, императоров. Все равно историю творят личности, которые ведут за собой массы. Масса они или толпа — это решать людям, потому что каждый из них по отдельности — это личность, но, собираясь вместе, они превращаются в дураков, которые штурмуют райотделы, которые обливают друг друга зеленкой или, не дай Бог, кислотой, которые надевают на башку какие-то непонятные тряпочки «я поддерживаю Ульяну Супрун», или «я поддерживаю украинских военных, моряков», а в это время считают, что вот этой тряпочкой на голове все и заканчивается. Какая проблема выйти в годовщину Волновахской трагедии где-нибудь на Волыни, встать на колени и сказать, что я поддерживаю бойцов, которые погибли 22 мая 2014 года, а потом встать с коленей, пойти на таможню и по-прежнему заниматься контрабандой, ведь жить же как-то надо.

Поэтому я считаю, что личность вытянет нас куда-нибудь. Вспомните Исландию, Тунис —параллелей много, но для того, чтобы это вспоминать, надо про это хоть что-то хоть где-то почитать. А люди у нас, к сожалению, читают соцсети.

Новости Украины – From-UA: - История выборов в Украине не такая уж долгая. Как считаете лично вы, по каким критериям научились отличать предвыборную «лапшу» от программы, которой можно доверять? Судя по тому, что практически все кандидаты продолжают бросать популистские лозунги, это «пипл хавает».

Алексей Мочанов: - Мне уже 50 лет, из которых уже 28 я живу в Украине, где проходят выборы. История выборов для меня в этой стране уже больше половины моей жизни, поэтому это не так уж и мало. Я голосовал за Кравчука, когда он первый раз баллотировался в президенты. Я голосовал за Кравчука, когда они боролись с Кучмой, и второй раз Кравчук не прошел. Я доверился Ющенко во время Оранжевой революции и этой оранжевой команде, в которой были лично Порошенко, Тимошенко, Третьяков, Жвания, Онищенко, телеканал «Интер», все эти «люби друзи». Я был и на втором Майдане, потому что посчитал, что я все-таки хочу жить в Европе, а не в советской стране, в которую активно превращается Россия. Чего только стоит вспомнить последнее литературное творчество Суркова, путинского певца, о том, что была Россия Ивана Грозного, была Петра Первого, Сталина, а теперь Путина — ура, ура! Четвертый золотой век эта орда пережила.

И пот поэтому я, конечно, считаю, что вряд ли я хорошо разбираюсь в людях, потому что я верил в Кравчука, хотя, наверно, в тот момент надо было бы больше разобраться в тех идеях, которые двигал в массы Черновол. При этом он ни разу не сказал про «москаляку на гилляку» или про ущемление русского языка или русского населения. И при этом он набрал со старта без малейшей рекламной кампании три с половиной миллиона человек. Мне кажется, что это довольно много. Жалко, что он погиб в этом нелепом ДТП, из которого пытаются сделать заказуху, но я абсолютно уверен, что там было вопиющее нарушение ПДД водителем.

Вряд ли я разбираюсь в людях, потому что я, например, на выборах 2012 года голосовал и агитировал за Виталия Кличко, который обещал, что пойдет в президенты, что будет препятствовать кнопкодавству, который разблокирует трибуну парламента и даст возможность принимать в стране законы. Но в итоге у него в первой пятерке сестра нынешнего военного прокурора Матиоса. Я за пять лет не слышал, что она говорила про войну и что она делала. Может, они там все делают это втихую, но я считаю, что народный депутат из первой пятерки пропрезидентской партии должен активно участвовать в политической жизни страны публично, а не втихаря. И

И еще раз: Виталик обещал пойти в президенты, разблокировать трибуну и помочь избежать кнопкодавства, что я считаю одним из главных - нарушение регламента ВР и кнопкодавство — это два уголовных преступления, за которые должно быть пожизненное заключение. За нарушение регламента и голосование чужой картой — засовывают свой палец, куда не надо. Виталик, к сожалению, в президенты не пошел, трибуну не разблокировал, кнопкодавство процветает вовсю, как дети в школу. Никого его авторитет чемпиона мира по боксу не напугал. Сейчас пашет в Киеве.

Новости Украины – From-UA: - Не агитируя ни за кого конкретно – по каким критериям вы бы предложили выбирать президента? Как не чувствовать себя «лохом», сделав выбор?

Алексей Мочанов: - А я ни за кого не собираюсь агитировать. Я всем сказал, что 15-20 марта я свое мнение пофамильно не озвучу, скорее всего, потому что критерий один. Люди должны понимать, что, голосуя за Порошенко, мы голосуем за генпрокурора Луценко, за его бизнес-партнера Свинарчука-Гладковских в СНБО, мы голосуем за жену Луценко как представителя президента в парламенте, и «вынеси козла» и «бляха-муха», видимо, считается в этом парламенте нормальным явлением. Мы голосуем за фамилии. Какие-то нравятся, какие-то нет.

Голосуя за Тимошенко, мы голосуем за ее военный кабинет, за генерала Гайдука, за Сергея Власенко, который, как я слышал, претендует на роль генерального прокурора. Мне бы хотелось, чтобы Юлия Владимировна показала, что у нее есть команда. Во-первых, показала, что она сама изменилась и что у нее есть команда, которой Тимошенко готова делегировать полномочия, а не вспоминать до конца дней своих, как ее все предали, включая Яценюка и Турчинова, и она теперь никому не доверяет и готова мстить.

А я хочу, чтобы президентом был не человек, который сводит счеты, а человек, при котором День соборности в этой стране будет отмечаться как День соборности, а не когда нас поделили по регионам, по церквам, по языкам, по «евробляхам», по всему, что только можно, но при этом в День соборности не понимаешь, с чем поздравлять. Поэтому, в первую очередь, это люди, которые вокруг кандидата в президенты, и их биографии. И уже потом программы и обещания.

Если бы я был марсианином, прилетел и еще не знал, какими характеристиками кандидатов наполнено информационное пространство, все равно невооруженным взглядом видно, что никакой Вилкул за деньги никакого Ахметова при помощи никакого Шария не поможет сшить запад с востоком, чтобы это было не чудовище, а чтобы это была хирургическая операция, которая позволит организму срастись.

Может, это должна быть семья, потому что когда семья строится, то папа не должен ехать на заработки в Польшу, чтобы в Украине попытаться поставить ребенка на ноги. Или когда в рамках реформы Супрун все бегают и ищут какие-то вакцины, которых нет, а вколоть свою ни в одной больнице никто не хочет, потому что вы не у нас ее покупали, а у вас мы купить ее не можем, потому что у вас ее нет. Мы живем в стране дураков, к сожалению. И вот эти дураки эту власть привели к власти сами. Я ни за кого из тех, кто сейчас во власти, не голосовал.

Я голосовал бы за Яроша, но когда увидел Дмитрия Анатольевича на собрании Петра Алексеевича (он, правда, пытался там что-то говорить, почему он здесь, потому что он за Руслана Кошулинского и что его появление на этом форуме объяснимо, потому что он командующий добровольческой армией), понял, что все смешалось, и теперь мой кандидат непонятно за кого и с кем. И сейчас у меня нет кандидата, человека, за которого я откровенно готов взять на себя совесть. У меня, честно говоря, есть мысль — пойти и нарисовать на бюллетене красным фломастером большой детородный орган, но я понимаю, что если испортить бюллетень, то это будет в чью-то пользу.

Сейчас надо думать о президентских выборах через призму парламентских, потому что президент будет формировать новый парламент, и опять все «тушки» побегут в провластную коалицию, потому что там зарабатываются деньги. До тех пор, пока в этой стране власть будет самым выгодным бизнесом, ни твои спортивные достижения, ни научные, ни твои достижения в области искусства или бизнеса не являются настолько показательными с точки зрения достижения успеха, где все меряется деньгами, возможностью жить нормально, кормить свою семью, еще несколько семей, поддерживать кто футбольный клуб, кто детскую спортивную школу — кого угодно. Направить несколько человек за свои деньги учиться в Стендфорд, куда-нибудь в институт, чтобы туда ехал учиться не только Вакарчук, но и какие-то люди, которых ты считаешь достойными. Сейчас пока так. И у людей есть еще пару неделю сильно напрячься и потратить время на то, чтобы разобраться, что происходит.

Новости Украины – From-UA: - Алексей, как вы считаете, будет много людей, которые могут прийти и нарисовать детородный орган на своем бюллетене?

Алексей Мочанов: - Я не призываю это делать, просто у меня иногда руки опускаются от этого набора лиц. Я с очень многими из них знаком лично — и с Петром Алексеевичем, и с Юлией Владимировной, и с Володей Зеленским, и с Тарутой, и с Костанчуком, и с Бойко, и с Вилкулом, и с Ляшко, и с обоими Шевченко. Мы встречались на программах. Но вопрос весь в том, что я сейчас себе слабо представляю любого из них, включая действующего президента, на следующем сроке, потому что даже если было время разрушать, то все равно даже в самые тяжелые времена после разрушения, комендантского часа и наведения порядка, чтобы мародеры не мародерили, подходит время, когда военного коменданта должен поменять гражданский руководитель, который умеет не разрушать, а строить.

Сейчас время строить. А кто из тех, кто идет, имеет команду, а не только лозунги, чтобы реально построить? Я клянусь вам, я не вижу. Я не вижу команду Зеленского. Он предлагает — давайте вместе и программу, и команду. Но мы собираемся строить дом — давайте объявим в интернете конкурс на строителей, которые будут рассказывать, как его строить, из чего, где заказывать кран, где выбирать крановщика, кто будет кричать «майна», кто «вира», что это будет означать, каким цветом красить — в итоге этот дом грохнется. Потому что есть вещи, которые не должны делать пацаны, которые просто пришли проголосовали и закричали ура-ура!

Миллион мух не убедят пчелу, что говно — это вкусно. Когда мы говорим про большинство, мы не отдаем себе отчет, что речь идет все-таки про образованных людей. Когда говорили про демократический централизм — принцип, которым руководствовались всегда во времена КПСС, люди это всегда воспринимали, как всегда меньшинство подчиняется большинству. Это неправа. Речь шла о том, что внутри компании, внутри какого-то подразделения ты мог отстаивать свою точку зрения всегда — находить аргументы, гарантировать, что тебя выслушают и т. д. Но речь шла о том, что если ты не смог найти аргументов и не смог переубедить людей и они не перешли на твою сторону, то наружу в публичную плоскость ты вынужден выходить, согласившись с мнением большинства, либо переубеждай, либо смиряйся.

Новости Украины – From-UA: - Число тех, кто проголосует, на этот раз ожидается рекордно низкое. Во-первых, миллионы людей находятся за границей и вряд ли им есть дело до того, чтобы голосовать. Во-вторых, очень многие считают, что это пустая трата времени – ничего их голос не изменит, как уже было не раз. Как вы считаете, это хорошо или плохо, и как можно с этим бороться?

Алексей Мочанов: - Я думаю, что у многих претендентов, кто идет на эти выборы, как раз и расчет на то, что людей будет мало. Я как раз считаю, что если ты сидишь за границей и тебе лень поднять свое туловище, дойти до избирательного участка и проголосовать, то ты можешь там и остаться за границей, не факт, что воссоединишься с семьей. Если ты решил, что ты гражданин другой страны — отказывайся от гражданства. Если ты решил, что ты гражданин, то одна из главных обязанностей граждан — это выбрать власть и ее контролировать.