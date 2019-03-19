- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Дожди и прохлада: Весна готовит неприятный погодный сюрприз09:17
- Австралия нанесла болезненный удар по России и "Л/ДНР"07:28
- ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов21:40
- Киевстар принял крайне непопулярное решение21:20
- В МВД рассказали, как в Украине пытаются сорвать выборы президента21:00
- Азовское море может исчезнуть20:41
- Купе и плацкарта - прошлый век. Поезда УЗ разделят на три класса20:20
- В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь20:00
- Количество переселенцев в Украине продолжает уменьшаться19:40
Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость
В Кабмине уточнили, от чего зависит размер прибавки к пенсии после индексации выплат
Особенности разъяснил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, пишет Политека.
«В сумму повышения учитывали заработную плату и страховой стаж пенсионера, а также среднюю зарплату в Украине», — пояснил он.
Кириленко добавил, что абсолютно все украинские пенсионеры получили надбавки.
С первого марта после индексации пенсий выплаты должны вырасти для 9 миллионов пенсионеров. Размер доплаты — от 100 до 1000 гривен.
Напомним, что 1 марта 2019 года в Украине пройдет автоматическая индексация пенсий. Для некоторых категорий пенсионеров выплаты вырастут на 40%.
Первая плановая индексация пенсий будет осуществлена 1 марта. Более 10,2 миллионов украинских пенсионеров уже с марта начнут получать повышенные пенсии. Прибавка к выплатам составит от 15 до 40%.
Отиетим, в 2019 году в Украине увеличили минимальный трудовой стаж для того, чтобы выйти на пенсию.
Тем, кто хочет воспользоваться правом выйти на пенсию в 63 необходимо проработать от 16 до 26 лет.
Украинцы, что платят ЕСВ на около пятнадцати или более лет, будут иметь возможность уйти на заслуженный отдых в 65 лет. А те, кто не наработал пятнадцати лет стажа, могут рассчитывать исключительно на правительственную социальную помощь.
Новый закон говорит, что жители Украины могут наработать нужный стаж для пенсии четырьмя способами — льготным, страховым, специальным, общим. Последний применяется для 9 процентов жителей Украины. Его подсчитывают с помощью трудовой книги и в него могут входить и другие типы трудового стажа.
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, пенсии
- Миллионам украинцев пенсии повысят почти в два раза: подробности "осовременивания"
- Президент поручил разработать законопроект о получении пенсий жителями ОРДЛО и Крыма
- Даже Кабмин не знает, как взлетят тарифы на газ. Что в Украине дорожает с марта
- Ощадбанк получил право хранить наличность НБУ
- Завтра ночью Украина перейдет на летнее время, которое совпадает со временем на ОРДЛО
- Нацгвардии разрешили применять водометы, резиновые дубинки, шокеры и шумовые гранаты
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- Армия РФ убивает бойцов ВСУ на Донбассе вторые сутки подряд: минометы и снайпера врага били на севере09:58
- В оккупированном Луганске прогремел взрыв09:39
- Оккупационные «власти ДНР» переименовывают поселок Байрак в Горловке в «Русский Край»08:26
- На 3 часа дольше: В «ДНР» рассказали, чем работа их пунктов пропуска отличается от украинских КПВВ08:08
- В Донецке умирает «Амстор»: появилось фото из пустого магазина07:52
- ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов21:40
- «Гиви», Захарченко и «дипломаты»: С чем поздравляют баннеры «ДНР» в марте11:38
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов11:20
- Названы самые дорогие и самые дешевые города мира11:10
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт10:59
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ10:22
- Армия РФ убивает бойцов ВСУ на Донбассе вторые сутки подряд: минометы и снайпера врага били на севере09:58
- Десятки людей отравились гуманитаркой: двое погибших, 160 пострадавших09:56
- В оккупированном Луганске прогремел взрыв09:39
- Во Франции создали первый в мире летающий мотоцикл (ВИДЕО)09:30
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север17:20
- Популярный сердечный препарат на поверку оказался опасным для сердца16:00
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"