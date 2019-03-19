Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость

19.03.2019 12:03

В Кабмине уточнили, от чего зависит размер прибавки к пенсии после индексации выплат

Особенности разъяснил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, пишет Политека.

«В сумму повышения учитывали заработную плату и страховой стаж пенсионера, а также среднюю зарплату в Украине», — пояснил он.

Кириленко добавил, что абсолютно все украинские пенсионеры получили надбавки.

С первого марта после индексации пенсий выплаты должны вырасти для 9 миллионов пенсионеров. Размер доплаты — от 100 до 1000 гривен.

Напомним, что 1 марта 2019 года в Украине пройдет автоматическая индексация пенсий. Для некоторых категорий пенсионеров выплаты вырастут на 40%.

Первая плановая индексация пенсий будет осуществлена 1 марта. Более 10,2 миллионов украинских пенсионеров уже с марта начнут получать повышенные пенсии. Прибавка к выплатам составит от 15 до 40%.

Отиетим, в 2019 году в Украине увеличили минимальный трудовой стаж для того, чтобы выйти на пенсию.

Тем, кто хочет воспользоваться правом выйти на пенсию в 63 необходимо проработать от 16 до 26 лет.

Украинцы, что платят ЕСВ на около пятнадцати или более лет, будут иметь возможность уйти на заслуженный отдых в 65 лет. А те, кто не наработал пятнадцати лет стажа, могут рассчитывать исключительно на правительственную социальную помощь.

Новый закон говорит, что жители Украины могут наработать нужный стаж для пенсии четырьмя способами — льготным, страховым, специальным, общим. Последний применяется для 9 процентов жителей Украины. Его подсчитывают с помощью трудовой книги и в него могут входить и другие типы трудового стажа.