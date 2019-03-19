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Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х

19.03.2019 20:49
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Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х

По сравнению с результатами мартовского соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко улучшили свои показатели. Компанию в тройке лидеров им по-прежнему составляет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, пишет Главред.
По данным нового соцопроса, за Зеленского согласны проголосовать 24,9% избирателей, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Тимошенко свои голоса готовы отдать 18,8% респондентов.
При этом интересная ситуация сложилась с рейтингом Порошенко: с одной стороны, он входит в тройку лидеров и его рейтинг немного вырос – до 17,4%. Но с другой стороны, Порошенко же и возглавляет антирейтинг кандидатов в президенты.
В рейтинге за первой тройкой следуют Юрий Бойко (10,2%), Анатолий Гриценко (9,4%), Олег Ляшко (5,8%), Александр Вилкул (3,5%), Игорь Смешко (3,1%) и Руслан Кушулинский (2,2%.). Больше двухпроцентный барьер никто не проходит.
В антирейтинге на втором месте оказалась Тимошенко, а на третьем — Бойко.
В то же время, по данным Рейтинга, каждый шестой гражданин еще не определился, за кого проголосует.
Соцопрос проводился с 9 по 15 марта среди 2 тыс. 500 респондентов. Ошибка выборки – 2,0%.



Теги: Донбасс, рейтинг, лидер, выборы президента, кандидаты
 
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