Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации

19.03.2019 19:21

В Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 19 марта, сообщила экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Олеся Цыбулько, пишут Донецкие новости.

«Опубликованные изменения в постановление Совета Министров УССР и Укрпрофсовета от 11 декабря 1984 года № 470 и постановление Кабинета министров Украины от 18 апреля 2018 года № 280, по обеспечению жильем участников АТО/ООС, которые являются внутренне перемещенными лицами», – написала она.

Цыбулько опубликовала инфографику, где отражены основные изменения в постановления. Что касается основных моментов, то, как написала экс-советник министра МинВОТ, коротко:

разрешено переезжать из района в район и в пределах области в течение года, если это не приводит к увеличению компенсации;

компенсация рассчитывается также на нетрудоспособных родителей и детей, которые учатся на дневной форме обучения до 23 лет;

урегулированы вопросы документального оформления приобретением жилья на земельном участке;

учтены вопросы исчерпывающего перечня документов, которые вправе требовать для получения компенсации и постановки на квартирный учет;

на компенсацию имеют право также участники ООС;

на компенсацию также имеют право те, чье жилье было на подконтрольной территории, но было разрушено в течение АТО/ООС.