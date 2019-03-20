"Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния

20.03.2019 09:00

В марте украинцы смогут понаблюдать за необычным полнолунием.

Уже в этот четверг, 21 марта жители Украины станут свидетелями необычного космического явления под названием "червячная луна".

В полном объеме полнолуние проявится в 3:43 по киевскому времени, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Space.com.

Она взойдет после весеннего равноденствия, которое отмечает начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии Земли. "Червячная луна" появится через день после того, как естественный спутник нашей планеты достигнет перигея, в этот момент полнолуние станет суперлунием – небесное тело будет казаться немного больше, чем во время обычного полнолуния.

Название явления связана с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что способствует появлению дождевых червей и птиц. Ранее украинцы любовались суперлунием в феврале. Впечатляющие кадры опубликованы в Сети.