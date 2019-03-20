Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния

20.03.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния

В марте украинцы смогут понаблюдать за необычным полнолунием.

Уже в этот четверг, 21 марта жители Украины станут свидетелями необычного космического явления под названием "червячная луна".

В полном объеме полнолуние проявится в 3:43 по киевскому времени, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Space.com.

Она взойдет после весеннего равноденствия, которое отмечает начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии Земли. "Червячная луна" появится через день после того, как естественный спутник нашей планеты достигнет перигея, в этот момент полнолуние станет суперлунием – небесное тело будет казаться немного больше, чем во время обычного полнолуния.

Название явления связана с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что способствует появлению дождевых червей и птиц. Ранее украинцы любовались суперлунием в феврале. Впечатляющие кадры опубликованы в Сети.



Теги: Украина, Донбасс, Луна, полнолуние
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх