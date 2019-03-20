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"Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния
В марте украинцы смогут понаблюдать за необычным полнолунием.
Уже в этот четверг, 21 марта жители Украины станут свидетелями необычного космического явления под названием "червячная луна".
В полном объеме полнолуние проявится в 3:43 по киевскому времени, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Space.com.
Она взойдет после весеннего равноденствия, которое отмечает начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии Земли. "Червячная луна" появится через день после того, как естественный спутник нашей планеты достигнет перигея, в этот момент полнолуние станет суперлунием – небесное тело будет казаться немного больше, чем во время обычного полнолуния.
Название явления связана с тем, что в этот период земля становится более теплой и влажной, что способствует появлению дождевых червей и птиц. Ранее украинцы любовались суперлунием в феврале. Впечатляющие кадры опубликованы в Сети.
Теги: Украина, Донбасс, Луна, полнолуние
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