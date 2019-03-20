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Евробляхам перебивают номера и продают: вернулась старая схема
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации начали усиленно избавляться от своих железных коней. Причем, порой в ход идут откровенно нелегальные схемы. Доходит до того, что евробляхи маскируют и продают под видом растаможенных.
Как сообщают эксперты AUTO.RIA, на украинский рынок вернулось такое подзабытое явление, как «двойники»: когда на нерастаможенное авто изготавливают и ставят такие же номера, как на аналогичной легально зарегистрированной в Украине машине. Дельцы могут даже изготовить свидетельство о регистрации, — специальное печатное оборудование у мошенников полиция уже находила. В отдельных случаях перебивают и номера кузова. Визуально выявить подлог очень сложно.
Напомним, что в течение действия льготного периода растаможки, было легализовано и поставлено на учет порядка 140 тыс. евроблях. Еще часть таких машин водители перестали эксплуатировать (прячут в гаражи, бросают на дорогах), часть вывезли за границу. Но так или иначе, по данным экспертов, в стране на иностранных номерах все еще находится не менее 350 тыс. автомобилей, пишет UBR.
«Есть данные, что в одной из не самых крупных и даже не приграничных областей с начала года полиция выявила 80 автомобилей-двойников. И речь лишь о задокументированных фактах. Не исключено, что часть водителей евроблях либо сознательно принимает решение о такой сомнительной «легализации», или же становится жертвами злоумышленников», — рассказали в AUTO.RIA.
Эксперты настоятельно рекомендуют оформлять покупку авто исключительно в сервисных центрах МВД, после проверки транспортного средства специалистами экспертной службы. Это поможет выявить «перебитые» авто с поддельными техпаспортами. Важно трезво смотреть на стоимость выставленного на продажу авто. Если цена явно ниже рыночной, стоит насторожиться. Также косвенным признаком мошенников может быть указанная в объявлении приписка, что «авто не снимается с учета», «продажа только по доверенности», а также любые попытки избежать процедуры переоформления машины в Сервисных центрах МВД.
Такие автомобили не только сложно продать, но и в принципе эксплуатировать, говорят эксперты. Особенно, когда начнет работать система автоматической фиксации нарушений ПДД. Тогда есть вполне реальные шансы схлопотать ст. 290 Уголовного кодекса, в которой за уничтожение, подделку или замену номеров узлов транспортного средства грозит ответственность от штрафа в 2 550 грн. до ограничения свободы до 3 лет.
Вдобавок, есть еще ст. 358 за подделку документов или их использование. За липовый техпаспорт светят уже более серьезные санкции: от штрафа в 17 тыс. грн. до ограничения свободы на 2 года. Даже если покупатель не подозревал, что приобрел «двойника», полицию еще нужно будет убедить в отсутствии мошеннических умыслов, и что номерные знаки перебивал не водитель. Не говоря уже о том, что на время следствия машину изымут. В лучшем случае, придется оплатить 255 грн. штрафа за езду на перебитом авто. Автомобиль в любом случае это не легализует, как и не вернет деньги, потраченные на суды.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, номерной знак, автомобиль
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