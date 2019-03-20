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Гривна продолжает падать неделю подряд – реакция НБУ
Национальный банк Украины вновь ослабил курс гривны к доллару, валюта держится на уровне 27,16 гривны.
Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее Александр Литвин уверял, что курс доллара в Украине до 15 марта может опуститься до рекордной за 9 месяцев отметки в 26 грн/$. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,85 гривны (на 19 марта — 30,79 гривны).
Таким образом, гривна падает семь банковских дней подряд - с 12 марта.
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,16 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем курс вырос на 8 копеек - до 27,28 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек - до 27,07 гривен за доллар.
Эксперты прогнозируют резкое снижение курса доллара в Украине.
Украина может лишиться безвиза и кредитного транша от МВФ из-за решения Конституционного суда.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
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