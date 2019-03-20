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Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик

20.03.2019 17:08
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Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик

Несмотря на то, что мобильный Интернет в Украине развивается не так быстро, как в Европе, доля мобильного трафика неуклонно растет. Особенно увеличивается сегмент видеоконтента (по последним подсчетам составляющий 70% от общего трафика).

В чем причины такого роста и каким платформам украинцы отдают максимальное предпочтение, мы узнали у экспертов.

3 причины, почему видео – самый удобный формат

Разобраться с вопросами популярности видеоконтента нам помогли специалисты в области видеоблогинга из медиакомпании AIR, определившие 3 главных аспекта:

  1. информация с помощью видео легко усваивается;

  2. смотреть видео интересно, а благодаря мобильным устройствам - просто;

  3. аудитория охотнее комментирует видео и делится им.

“Сегодня очень динамичное время и видеоконтент помогает людям быстро ориентироваться в потоках информации и выделять из них только самое важное”, - объяснили в “Эйр”.

Платформа, которую любят украинцы

Главная площадка для размещения и просмотра видео в Сети, бесспорно, YouTube. О том, каких впечатляющих результатов достигают блогеры, благодаря экспертному кураторству можно увидеть на сайте медиакомпании https://air.io/. В качестве завершающего резюме отметим, что с помощью YouTube можно:

  • полностью реализовать себя;

  • построить успешный бизнес;

  • сформировать аудиторию единомышленников.

Иначе говоря, если ваша работа находит отклик у людей, вы можете стабильно и хорошо зарабатывать на этом. Сегодня каждый популярный видеоблогер, прежде всего, лидер мнения, к которому прислушиваются поклонники и ценят рекламодатели.

Источник:  air.io


Теги: Украина, Донбасс, Интернет, трафик, мобильный телефон
 
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