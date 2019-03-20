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Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»
В Украине хотят полностью прекратить финансирование пациентов, которые не заключили декларации с терапевтом или педиатром.
В настоящее время сделки имеют 26 миллионов граждан, остальные не определились со своим семейным врачом Об этом рассказывается в сюжете ТСН, передает УНИАН.
Сейчас все пациенты терапевтов, семейных врачей и педиатров поделены на два списка — "зеленый" и "красный". В первом украинцы, подписавшие декларацию с врачом – за каждого государство платит 370 гривен плюс возрастные надбавки. В министерстве здравоохранения от начала апреля хотят полностью прекратить финансирование пациентов из красного списка, которые не определились с семейным врачом. По мнению чиновников, это должно простимулировать и медиков, и самих пациентов подписать-таки нужные договоры.
В аутсайдерах нынче ходят большие города, как Киев или Одесса. Столичная амбулатория имеет только 45% заключенных от потенциального количества сделок, хотя пациентов агитировали, как могли – обходили, клеили листовки и объявления. Если новые правила с апреля заработают, то пациенты, которые не будут иметь подписанных деклараций с семейным врачом, потеряют бесплатный доступ к ряду анализов и диагностик в первичном звене медицинской помощи. "Если ваше состояние угрожает жизни, в амбулатории вам не вправе отказать, но если это плановое обращение, простуда или грипп, семейный врач вправе сказать "нет" или предложить подписать декларацию сразу на месте", - объясняют медики.
Теги: Донбасс, врачи, декларация, медицина
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