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Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина
Недавно стало известно, что Кабинет министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его руководителем Андреем Коболевым. Как подчеркнул на заседании правительства премьер Гройсман, в новых контрактах членов правления будут три требования — осуществить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января 2020 года, нарастить добычу газа компанией "Укргазвидобування" и снизить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных.
20 марта кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с соратниками по "Радикальной партии" ворвался на заседание правительства, крича:
"Почему вы продлили контракт Коболеву? На каком основании вы продлили контракт ворюге Коболеву?"
Последовала словесная перепалка, Владимир Гройсман пытался объясниться и призвать «неприкасаемых» к соблюдению регламента, но нардеп не успокаивался. Вице-премьеру Геннадию Зубко тоже досталось:
"Зубко, досмеешься. Через месяц не будет Петра, я увижу, где ты будешь. Думает, что народ снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет".
Гройсман пояснил, что контракт с Коболевым заключат на год на новых условиях – "никаких премий, никаких бонусов, зарплата уменьшена в 2 раза, с четкими параметрами по добыче газа, по продолжению транзита".
Последовала еще одна недолгая перебранка, затем Ляшко и однопартийцы покинули помещение.
Описанный инцидент на видео с 32-й минуты.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, скандал, Олег Ляшко, Кабмин
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