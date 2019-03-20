Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина

20.03.2019 15:00

Недавно стало известно, что Кабинет министров примет решение о продлении контракта с правлением НАК "Нафтогаз Украины" и его руководителем Андреем Коболевым. Как подчеркнул на заседании правительства премьер Гройсман, в новых контрактах членов правления будут три требования — осуществить анбандлинг "Нафтогаза" до 1 января 2020 года, нарастить добычу газа компанией "Укргазвидобування" и снизить уровень заработных плат на 50% с отменой премиальных.

20 марта кандидат в президенты Олег Ляшко вместе с соратниками по "Радикальной партии" ворвался на заседание правительства, крича:

"Почему вы продлили контракт Коболеву? На каком основании вы продлили контракт ворюге Коболеву?"

Последовала словесная перепалка, Владимир Гройсман пытался объясниться и призвать «неприкасаемых» к соблюдению регламента, но нардеп не успокаивался. Вице-премьеру Геннадию Зубко тоже досталось:

"Зубко, досмеешься. Через месяц не будет Петра, я увижу, где ты будешь. Думает, что народ снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет".

Гройсман пояснил, что контракт с Коболевым заключат на год на новых условиях – "никаких премий, никаких бонусов, зарплата уменьшена в 2 раза, с четкими параметрами по добыче газа, по продолжению транзита".

Последовала еще одна недолгая перебранка, затем Ляшко и однопартийцы покинули помещение.

Описанный инцидент на видео с 32-й минуты.

Источник: http://kr24.com.ua