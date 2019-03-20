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Украина успешно испытала турецкие ударные беспилотники (ВИДЕО)
В Хмельницкой области прошли испытания турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, сообщает Корреспондент.net.
В ходе испытаний президент Украины Петр Порошенко анонсировал передачу ВСУ новых образцов военной техники и вооружения.
"Мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов Ольха-М, Нептун; 155 миллиметровых артсистем Богдана, реактивной системы залпового огня Верба1; беспилотного разведывательно-ударного комплекса Сокол", - сказал президент.
Также Порошенко сообщил, что беспилотники Bayraktar TB2 будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
По данным СМИ, Украина приобрела у Турции шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет на сумму 69 млн долларов.
Теги: Турция, испытания, беспилотник, ВСУ
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