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В Кабмине заявили об отмене переоформления субсидий
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабмин намерен отменить для многих украинцев необходимость переоформлять жилищные субсидии.
По словам чиновника, это касается семей, которые уже получают субсидии. Однако это не касается отдельных домохозяйств.
«В процессе монетизации есть ряд нюансов, которые мы должны откорректировать. Будут определенные изменения. В частности, у нас предусмотрено, что с 1 мая все домохозяйства, которые получают субсидии, должны подать документы по-новому. Я думаю, правильная идея, что нет смысла опять 5 млн домохозяйств пропускать через сито новых заявлений и деклараций. Я думаю, мы откажемся от этой практики», — отметил вице-премьер.
Розенко добавил, что повторно подавать заявления будут те, кто сменил место проживания или изменился состав семьи.
Он также подчеркнул, что монетизация субсидий не будет отменена.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин
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