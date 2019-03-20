- В Украине резко снизится стоимость газа: кто будет меньше платить10:45
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- Корчинский назвал единственный способ одолеть Путина10:04
- "Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния 09:00
- Весна придет не быстро: синоптик рассказал о предстоящих заморозках и мокром снеге08:49
- Почти половина украинцев готовы к революции08:28
- Украинским пенсионерам повысили пенсии: стало известно, насколько 08:15
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- «В ближайшее время ожидать транша не стоит»: эксперт высказался об отказе МВФ Украине07:22
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х20:49
В Украине резко снизится стоимость газа: кто будет меньше платить
Уже в следующем месяце компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит стоимость природного газа, отпускаемого промышленным потребителям, до 7,2 тысяч гривен за одну тысячу куб. м (учитывая налог на добавленную стоимость), передает replyua.net.
Такая цена на 16% ниже цены на газ, который отпускают по специальным обязательствам для потребностей населения и теплокоммунэнерго, идет речь в сообщении на сайте национальной акционерной компании. Отмечается, что данная стоимость является актуальной для потребителей, закупающих газ в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией.
Предложение по цене на природный газ, которые будут действовать с начала апреля текущего года для промышленных потребителей, работающих на условиях оплаты в течение или после периода поставки, в «Нафтогазе» планируют дополнительно обнародовать до конца месяца с учетом рыночной конъюнктуры.
Теги: Украина, Донбасс, газ
- Озвучены средние ставки аренды квартир в Украине
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Украинский Минфин из-за катастрофы с деньгами совершил акцию вне плана
- Как стать миллионером в Украине: опыт отечественных олигархов
- "Храните кэш и готовьтесь к худшему". Почему обрушились мировые рынки и что ждет Украину
- Ситуация с выплатами пенсий урегулирована – Розенко
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Штраф с несколькими нулями: В «ДНР» комплексно проверят местный бизнес21:55
- Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе21:19
- Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов20:25
- Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник проведет «прямую линию» с жителями Украины19:53
- Житель Донецка: "Хочется выть, нервы у всех уже ни к черту - а так в Донецке все "стабильно", завидуйте молча"18:51
- Через Изварино и Успенку в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках18:23
- Порошенко о введении миротворцев на Донбасс после выборов: "Путин будет вынужден - в ООН готовы"18:02
- В Украине резко снизится стоимость газа: кто будет меньше платить10:45
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В Казахстане - новый президент10:25
- Как распознать дефицит сна10:17
- Корчинский назвал единственный способ одолеть Путина10:04
- В Киеве запустят "зеленый" Uber09:55
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Парень после похищения НЛО очнулся с уникальной способностью09:32
- WBA обязала Усика драться с Лебедевым09:15
- "Червячная луна" над Украиной: известны дата и время необычного суперлуния 09:00
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Как голосовать не по месту регистрации17:05
- Новые пенсии с марта: в Кабмине раскрыли главную хитрость12:03
- Мочанов: «Выборы президента – это не интересно, а страшно»10:40
- Названы недуги, которые можно определить по руке22:38
- Если нет сил. Как победить хроническую усталость?22:10
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ