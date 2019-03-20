В Украине резко снизится стоимость газа: кто будет меньше платить

20.03.2019 10:45

Уже в следующем месяце компания НАК «Нафтогаз Украины» снизит стоимость природного газа, отпускаемого промышленным потребителям, до 7,2 тысяч гривен за одну тысячу куб. м (учитывая налог на добавленную стоимость), передает replyua.net.

Такая цена на 16% ниже цены на газ, который отпускают по специальным обязательствам для потребностей населения и теплокоммунэнерго, идет речь в сообщении на сайте национальной акционерной компании. Отмечается, что данная стоимость является актуальной для потребителей, закупающих газ в объеме свыше 50 тыс. куб. м в месяц, на условиях предоплаты и при отсутствии долгов перед компанией.



Предложение по цене на природный газ, которые будут действовать с начала апреля текущего года для промышленных потребителей, работающих на условиях оплаты в течение или после периода поставки, в «Нафтогазе» планируют дополнительно обнародовать до конца месяца с учетом рыночной конъюнктуры.