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Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты
20.03.2019 22:04
Если бы популярный украинский музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины в 2019 году, то комик Владимир Зеленский поддержал бы его и не принимал участие в выборах. Об этом Зеленский сообщил на встрече с бизнесменами.
Так, шоумен уточнил:
«Я и еще один музыкант, все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями».
Как сообщалось ранее, в начале текущего года Вакарчук выступил с заявлением о том, что не намерен идти на выборы, однако он готов идти в политику.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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