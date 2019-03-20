Зеленский объяснил, кому готов уступить место кандидата в президенты

20.03.2019 22:04

Если бы популярный украинский музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины в 2019 году, то комик Владимир Зеленский поддержал бы его и не принимал участие в выборах. Об этом Зеленский сообщил на встрече с бизнесменами.

Так, шоумен уточнил:

«Я и еще один музыкант, все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо — давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями».

Как сообщалось ранее, в начале текущего года Вакарчук выступил с заявлением о том, что не намерен идти на выборы, однако он готов идти в политику.

Источник: https://donpress.com