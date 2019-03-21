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Больничные в Украине: какие выплаты назначают в 2019 году
По украинскому законодательству, на расчет больничных украинцев прямое влияние оказывает стаж работы, то есть его коэффициент, пишет finance.ua.
Ранее Фонд социального страхования сообщал, что размер помощи по временной потере трудоспособности увеличился на 31,9%. Эта сумма выросла по сравнению с 2017 годом на 54 грн.
Как пояснили в Фонде, это было связано с ростом минимальной заработной платы.
Размер больничных в зависимости от стажа и средней зарплаты:
- До 3 лет – 50 %.
- От 3 до 5 лет – 60 %.
- От 5 до 8 лет – 70%.
- Более 8 лет-100 %
В страховой стаж включаются такие периоды:
1) период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
2 период получения выплат по отдельным видам социального страхования (пособия по беременности и родам; пособия по безработице; пособия в результате несчастного случая на производстве; пенсии по инвалидности).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, больничный, выплаты
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