- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении12:20
- На выборах не сможет проголосовать миллион украинцев: Озвучена причина12:05
- Снижение цены на газ или «тарифная ловушка»: что на самом деле «Нафтогаз» предлагает украинцам11:44
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?
Все больше и больше украинцев оказываются в долгах перед коммунальными предприятиями, к чему в немалой степени привело и увеличение тарифов.
Портал «News UA» разбирался, могут ли у украинцев отобрать квартиру за долги по коммуналке.
С недавних пор тарифы на коммунальные услуги в очередной раз значительно повысились. Как бы члены правительства не заверяли в том, что этот ход оправдан и необходим; как бы они не обещали поднять зарплаты, у украинцев от этого дырок в карманах меньше не стало. Долги населения по коммуналке растут, люди всерьез начинают нервничать, предполагая, что у них могут отобрать квартиры.
Долги украинцев растут
Те, кто получает субсидии, обязаны своевременно оплачивать счета за коммуналку. В случае образования даже небольшого долга государственную помощь могут забрать. А вот отобрать у украинцев жилье за долги практически невозможно. Это подтвердил министр юстиции Украины Павел Петренко.
Согласно словам чиновника, даже в случае образования крупного долга за коммунальные услуги, государство не будет отбирать жилье. В украинском законодательстве есть условия, при которых органам власти удастся отсудить жилое имущество за неуплату счетов по коммуналке. Но это достаточно сложная процедура, которая может занять долгие годы. И подобное происходит крайне редко, что не мешает коммунальным предприятиям запугивать людей подобным развитием событий.
Потребителям в любом случае рекомендуют не доводить ситуации до подобных спорных моментов, напоминая о возможности реструктуризировать долги по коммуналке. Помимо этого, специалисты советуют задуматься над возможностью оформить банковский кредит для погашения долгов. Правда, в подобном случае ситуация для простых украинцев может только ухудшиться, так как в стране до сих пор не регламентированы действия коллекторных агентств.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, долг, квартира, коммунальные услуги
- Долги за воду дончане оплачивают квартирами
- Дончане отказываются платить за воду и продают квартиры
- Дончане продают квартиры, чтобы рассчитаться с долгами за коммуналку
- В Донецке могут продать 300 квартир коммунальных должников
- В Донецке налоговая милиция вернула в бюджет более 108 миллионов
- Донецкий водоканал от угроз перешел к действиям
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Microsoft выпустила бесплатный Office 13:20
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти12:40
- Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении12:20
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ