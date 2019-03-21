Держите головы в равновесии: На Донбасс идет новый циклон

21.03.2019 19:00

К Украине приближается циклон с атмосферными фронтами, который принесет дожди, ветер и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«Циклон – антициклон, дождь – солнце, облака – синее небо, штиль – ветер. Примерно так сейчас выглядит наш март. Вот с завтра опять циклон. С атмосферными фронтами», – написала она.

По ее словам, 22 марта, в большинстве областей Украины пройдут дожди. Однако в южной части страны осадков не ожидается.

Кроме того, 23 порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых – 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха повысится. В течение дня +10 +14 градусов, свежее на востоке – +5 +9 градусов.

В то же время, на фоне дождя и сильного ветра это потепление нивелируется.

«Ежедневно изменение погоды. Держите головы в равновесии, не обращайте внимания на странные сны, наблюдайте за поведением кошек – они замечательные подсказки синоптического поведения, купите новое платье или новые дворники в машину, словом, прыгайте вместе с прыжками атмосферного давления, а не навстречу», – резюмировала Диденко.

Источник: https://dnews.dn.ua