Изменения правил выдачи водительских удостоверений: в МВД назвали сроки

21.03.2019 21:01

Новые правила получения водительских удостоверений в Украине заработают с начала 2020 года. Изменения коснутся, в частности, возрастных ограничений в получении прав и разделения категорий водителей.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Он добавил, что парламент возьмется за рассмотрение вопроса после инаугурации президента, когда утихнут споры вокруг законопроекта, передает finance.ua.

“В Европе есть четкое разграничение категорий – профессиональные и непрофессиональные. Если говорить о непрофессиональных, как то легковые автомобили, то удостоверение выдают с 18 лет. Для профессиональных категорий (например, грузовики, автобусы) – с 21 года. То, что в некоторых школах, например, ученики старших классов записываются на водительские курсы и учатся ездить на грузовиках – это советский рудимент, который еще остался. Мы ожидали, что новые изменения будут приняты в прошлом году, но процесс затянулся из-за бюрократических вопросов. Надеемся, парламент возьмется за рассмотрение законопроекта где-то в мае. Поскольку он большой, то однозначно голосование будет проходить в два этапа. Принят он будет где-то в начале осени и, логично, что с начала 2020 года новые нормы заработают”, – сказал он.

Систему штрафных баллов отменять не будут, пояснил Криклий. Он отметил, что нужно согласовать еще некоторые вопросы с национальным оператором почтовой связи.

“Эта европейская практика штрафных баллов существует, ее никто не отменял. В МВД остаются законодательные и подзаконные акты, которые еще должны быть подписаны, – это совместный приказ Министерства инфраструктуры относительно национального оператора почтовой связи. Вопрос касается собственно писем, которые должны направляться нарушителям, и некоторых технических документов, после принятия которых уже можно будет говорить, что система работает и является легитимной, поэтому оспаривать ее уже не будет смысла. Ориентировочно – это май-июнь”, – пояснил руководитель ГСЦ.

На днях в МВД обнародовали законопроект об установлении новых правил выдачи водительских удостоверений, которые максимально приближены к европейским нормам.

Источник: https://from-ua.com