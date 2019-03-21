«Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса

21.03.2019 15:40

В России уже вовсю ищут новый повод для полномасштабного вторжения на Донбасс.

Как передает replyua.net, об этом в своем микроблоге Twitter сообщил блогер «Фашик Донецкий». В частности, его внимание привлекли внимание новостные заголовки, согласно которым пропаганда готовит жителей временно оккупированных территорий к «водному геноциду».



«Это то, о чем я ранее писал: Россия пытается найти повод для прямого вторжения, согласитесь причина — водного геноцида народа бимбасы — звучит ну очень вкусно. Это не русскоговорящих «защищать», а гораздо круче. С приближением выборов будет еще интереснее», — прокомментировал он. Как известно, очередные выборы президента Украины Верховная Рада назначила на воскресенье 31 марта.