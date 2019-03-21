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Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может

21.03.2019 14:45
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Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может

Как передает replyua.net, популярный украинский политолог и блогер Михаил Бесараб рассказывает, что со вчерашнего дня знакомые украинцы из-за границы обрывают телефон. Задают единственный вопрос: неужели будут какие-то поборы с наших трудовых мигрантов?

Политолог пишет, проблема в том, что нардеп Оксана Билозир и еще несколько депутатов из БПП предложили законопроект, в котором предусматривается создание Фонда для сбора «взносов» трудовых мигрантов, куда будут собирать взносы с украинцев, работающих за рубежом. По мнению Бесараба, это очень противоречивая инициатива. Те, кому надо, сразу же этим воспользовались. Сомнительные сайты начали разгонять сообщения о том, что украинцы из-за границы облагаются новым налогом. Ничего удивительного – так работает пропаганда против Украины.

Михаил Бесараб объясняет, что сегодня Максим Бурбаки заявил, что фракция «Народный фронт» этого законопроекта не пропустит. Поэтому ничего из законопроекта Билозир не получится. Никаких поборов с трудовых мигрантов не будет. Не каждый сомнительный законопроект становится законом. К тому же, нужно меньше черпать информацию с сайтов, задача которых сеять панику и противоречия в украинском обществе. Читайте также – ЕС выделит Украине средства на борьбу с нелегальными мигрантами.



Теги: Донбасс, деньги, мигрант
 
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