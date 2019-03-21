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Политолог: Зеленский и Тимошенко будут воевать друг с другом во втором туре выборов
Известный политолог Николай Спиридонов утверждает, что во второй тур президентских выборов в Украине смогут выйти Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Спиридонов прокомментировал результаты последних соцопросов, проведенных компанией «Рейтинг».
Он отметил, что результаты ещё раз подтверждают, что во второй тур выйдут Тимошенко и Зеленский. Однако, как он утверждает, данные социологов не всегда совпадают с реальной картиной, и Юлия Тимошенко может набрать больше голосов. Дело в том, что социологи не учитывают голоса украинцев, которые проживают в сельской местности, и именно в отдаленных селах и деревнях у Тимошенко самый большой электорат. У Порошенко вряд ли есть серьёзные шансы на выход во второй тур, поскольку его рейтинг снижается вследствие громкого скандала в «Укроборонпроме».
«Кандидаты «второго эшелона» больше ориентируются на парламентские выборы, чем на президентские», - отмечает политолог. Напомним, что до президентских выборов в Украине осталось ровно 10 дней. Согласно данным социологов, последние несколько недель в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Тимошенко
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