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Порошенко подписал важный закон
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в государственный бюджет Украины на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Администрации президента Украины.
Сообщается, что документом от 28 февраля этого года № 2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов, в связи с отменой выборов в территориальных общинах и дополнительных выборов местных депутатов из-за введения военного положения в ряде областей.
"Реализация Закона создает условия для повышения финансовой состоятельности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использования средств государственного бюджета в текущем году", - говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.
Как писалось ранее, Верховная Рада Украины внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых из-за военного положения не прошли выборы. Документ поддержали 227 нардепов при голосовании 28 февраля.
Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 территориальных общинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в ряде областей в конце 2018 года.
Теги: Украина, Донбасс, закон, Порошенко
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