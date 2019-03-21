- Политолог: Зеленский и Тимошенко будут воевать друг с другом во втором туре выборов17:30
- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- После выборов Президента украинцам придется вставать на час раньше16:40
- «Внимание! Вместо дождей – снег, а вместо тепла – похолодание»16:20
- «Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса15:40
- Вступили в силу новые санкции против России15:20
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может14:45
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
После выборов Президента украинцам придется вставать на час раньше
Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта, в день выборов Президента. Об этом пишут Украинские новости, передает Голос.
Перевод часов на летнее время в Украине происходит каждый год в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.
Осенью стрелки переводят на час назад, а весной – вперед.
В 2019 году, последнее воскресенье марта припадает на 31 число, переводить стрелки нужно ровно в 3:00. С этого дня украинцам придется вставать на час раньше.
В Украине не раз рассматривали возможность отказа от перевода часов, но до законодательного уровня вопрос не дошел. Украина переходит на зимнее и летнее время с 1981 года.
Большинство государств не переводят часы на летнее и зимнее время.
Врачи советуют начинать готовить организм к переводу времени постепенно, за две недели. Для этого нужно постепенно начинать просыпаться и ложиться спать раньше, каждый день на 10-15 минут.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, перевод часов, лето, выборы президента
- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Политолог: Зеленский и Тимошенко будут воевать друг с другом во втором туре выборов17:30
- В Казахстане начались первые протесты после ухода Назарбаева – число задержанных растет 17:15
- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- После выборов Президента украинцам придется вставать на час раньше16:40
- «Внимание! Вместо дождей – снег, а вместо тепла – похолодание»16:20
- В США создали лазер, избавляющий от алкоголизма16:00
- «Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса15:40
- Вступили в силу новые санкции против России15:20
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может14:45
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ