Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу

21.03.2019 15:03

21 марта - это весеннее равноденствие, весенний солнцеворот и Вербоносица. Это большой славянский праздник, который имел магическое значение для наших предков. Приметы на 21 марта - это кладезь магии и способ исполнить желание, передают Подробности.

Издавна этот день считали энергетически активным и магически сильным, проводили различные обряды и ритуалы, а приметы на 21 марта очень почитались, так как помогали в жизни.

Весеннее равноденствие 20 марта: традиции, что можно и нельзя в этот день

Начинается весеннее равноденствие еще 20 марта, а точнее, в 23:58 20-го марта.

Этот день также называют Вербоносицей. Принято наломать веточек вербы с пушистыми "котиками", принести их в дом и поставить на видном месте. Считается, что верба в доме 21 марта приносит удачу, здоровье и счастье. Вербные веточки обладают магической силой, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья.

Приметы на 21 марта говорят, что если вербным веником сегодня подмести пол во всем доме, то так ты выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы лихое не вернулось.

Так как сегодня весеннее равноденствие, то это считается началом весны. С этого момента ночь идет на убыль, день удлиняется, солнце все больше будет пригревать землю, а весна окончательно утвердиться в своих правах.

По традиции хозяйки пекут особые весенние печенья - "жаворонки". Это небольшие печенья в форме птичек. Их нужно раздавать детям. Считается, что если угостить ребенка в день весеннего равноденствия "жаворонком", то потом в семье будет мир, лад и достаток.

Также печенья-"жаворонки" нужно подкидывать на улице к небу, и ловить руками. Этот обычай привлекает в жизнь успех, легкость и радость.

Приметы на 21 марта