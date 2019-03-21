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Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса

21.03.2019 13:10
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Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса

Компания УЗ разделит пассажирские вагоны на 3 класса. Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на странице компании в Facebook. Сообщается, что уже в конце марта компания запускает поезд Житомир-Одесса, и до конца текущего года все вагоны будут разделены на три класса - эконом, стандарт и комфорт. 

Естественно, цены в вагоны разного класса будут колебаться. В компании рассказали, что тарифы на пассажирские перевозки в текущем году не изменятся. «Тарифы на пассажирские перевозки в 2019 году путем индексации не изменятся. Это не предусмотрено финансовым планом компании на этот год», - сказано в заявлении компании. Кроме того, в УЗ подчеркнули, что стоимость билетов будет сформирована согласно классу. Ранее разделение вагонов на классы анонсировал глава компании Евгений Кравцов. 

Он подчеркнул, что разделение никак не отразится на кошельке малообеспеченных граждан. По его словам, для этой категории граждан билеты в вагоны класса эконом останутся дешевыми, а обеспеченным украинцам можно будет выбирать из двух других классов, и, соответственно, доплачивать определённую сумму.



Теги: Донбасс, Укрзализниця, вагон, тарифы
 
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