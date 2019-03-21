В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами

21.03.2019 14:00

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) 20 марта недалеко от шахты «Миусинская» был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«На участке местности, расположенном в непосредственной близости, у подножья породного отвала шахты "Миусинская" г. Красный Луч, обнаружен тайник с оружием и боеприпасами», – говорится в сообщении.

В «прокуратуре ЛНР» утверждают, что в тайнике находились: