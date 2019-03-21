Последние новости раздела
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении12:20
- На выборах не сможет проголосовать миллион украинцев: Озвучена причина12:05
- Снижение цены на газ или «тарифная ловушка»: что на самом деле «Нафтогаз» предлагает украинцам11:44
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами
21.03.2019 14:00
В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования – Хрустальный, Луганская обл.) 20 марта недалеко от шахты «Миусинская» был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».
«На участке местности, расположенном в непосредственной близости, у подножья породного отвала шахты "Миусинская" г. Красный Луч, обнаружен тайник с оружием и боеприпасами», – говорится в сообщении.
В «прокуратуре ЛНР» утверждают, что в тайнике находились:
- автомат Калашникова – 1 ед.;
- магазин к автомату Калашникова – 1 ед.;
- мины «МОН-50» – 4 ед.;
- гранаты – 2 ед.;
- запалы к гранатам – 2 ед.;
- патроны калибра 5,45 мм – 345 шт.;
- футляр к «РГП-18» – 1 шт.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, оружие, боеприпасы, ЛНР, тайник
Читайте также:
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника
- Оккупанты Донбасса заявили об убийственной находке
- Оккупанты Донбасса заявили, что "нашли" 330 тыс. единиц оружия и боеприпасов, а также более 200 кг взрывчатки
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю
- Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко
- В Генштабе ВСУ разоблачили сообщение о массовом разоружении в ОРЛО
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- Большой долг по коммуналке: могут ли отобрать квартиру?13:30
- Microsoft выпустила бесплатный Office 13:20
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса13:10
- США не будут посылать свои войска на Донбасс, – эксперт12:55
- Bloomberg озвучил сценарии Кремля по сохранению Путина у власти12:40
- Союз против Порошенко: известный политик рассказал, когда Зеленский и Тимошенко заявят об объеденении12:20
- На выборах не сможет проголосовать миллион украинцев: Озвучена причина12:05
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ