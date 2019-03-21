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«Внимание! Вместо дождей – снег, а вместо тепла – похолодание»

21.03.2019 16:20
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«Внимание! Вместо дождей – снег, а вместо тепла – похолодание»

Уже завтра, в пятницу в Украину придет потепление. В некоторых областях температура воздуха будет достигать четырнадцати градусов выше ноля. Однако уже 23 марта, в субботу, вновь придет похолодание. На востоке украинского государства и вовсе ожидаются осадки в виде снега. 

В это же время, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в «Фейсбуке», обещанное на пятницу потепление буквально не будет ощущаться из-за сильного ветра и дождя. Она также отметила: «Завтра температура воздуха повысится, как и было ранее мной обещано. На протяжении дня будет от десяти до четырнадцати градусов выше ноля. На Востоке будет немного прохладнее – от пяти до девяти градусов».

Также она отметила: «А уже 23 марта в Украине опять похолодает. И хоть прекратятся дожди, но, обратите свое внимание, на Востоке украинского государства с распространением до Запорожья и Крыма выпадет снег! В воскресенье, 24 марта опять немного потеплеет, а из районов Беларуси и Польши и вовсе подойдет другой атмосферный фронт с дождями». Синоптик рассказала и о погоде, которая ожидает украинцев вначале следующей недели: «В понедельник, 25 марта еще будет тепло. Однако с запада придут дожди, которые на протяжении всего дня распространятся на большую часть украинской территории, помимо восточных областей и юга».



Теги: Донбасс, снег, дождь, весна, прогноз погоды
 
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