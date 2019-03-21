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Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования
Принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому канал "1+1", который активно поддерживает Владимира Зеленского на выборах президента, запланировал хитростью обойти запрет на агитацию за день до голосования в "день тишины".
Журналисты выяснили, что "1+1" уже анонсировал в своей программе активный промоушен Зеленского 30 марта: в эфире дважды будет показано шоу "Вечерний квартал", в дополнение к этому канал покажет документальный фильм о 40-м президенте Соединенных Штатов Америки Рональде Рейгане.
Главного героя в фильме озвучил на украинском языке кандидат в президенты, артист Владимир Зеленский.
В Интернете уже опубликованы программа телеканала на 30 марта, где Зеленский в разной степени займет значительный кусок прямого эфира. Примечательно, что документальный фильм о Рейгане к показу запланировали вряд ли случайно: он был снят каналом BBC о "человеке из шоу-бизнеса, который стал президентом".
Рейган был сороковым главой США и до начала похода в политику работал актером и ведущим на радио.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, голосование, выборы президента
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