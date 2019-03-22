- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО21:20
- Бойко и Медведчук экстренно выехали в Москву: стало известно, что предложил Кремлю пророссийский кандидат. ВИДЕО18:56
- «Украина войдет в состав России!»: скандальная певица ошарашила заявлением18:40
- В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО18:22
- Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России17:20
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Украина договорилась о безвизе с Таиландом11:00
- В Киеве маршрутка влетела в группу пешеходов: подробности страшного ДТП09:22
- Штормовое предупреждение: на Донетчину идут сильные ветра21:30
Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО
Россия перед выборами может обострить ситуацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, в Черном море и Керченском проливе. Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
Американский военный отметил:
«Я думаю, что это будет логично. Ожидать неприятностей там надо. До какой степени они будут происходить, я не скажу, но ожидать неприятностей и в Черном море, и в Керченском проливе, и в ООС, — украинцы должны быть готовы к этому. Потому что всегда перед выборами кто-то посчитает, что нужно сделать нестабильность в стране».
По его словам, в ближайшие годы конфликт между Россией и Украиной не исчерпается, однако, это не помешает украинской власти вернуть весь Донбасс под свой контроль. Табах отметил:
«Я знаю, что это будет продолжаться долго, что это не решится ни с этим президентом, ни со следующим президентом, ни со следующим. Эта ситуация сложная. Но я знаю, что в Украине разрабатывают план, и идут дискуссии, дебаты, как вернуть Донбасс в Украину».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Керченский пролив, нападение
- Путин - в ловушке: украинский генерал пояснил, чего ждать от Кремля
- "Готов сесть в тюрьму в России", - глава ВМС Украины предложил себя на обмен, если Путин отпустит всех моряков
- Украинские порты в Азовском море частично разблокированы
- Россия срочно закрыла Керченский пролив для гражданских судов: ситуация в Азовском море накаляется
- "Россия уже проиграла этот бой", - пропагандист РФ Доренко о конфликте с Украиной в Азове
- Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией19:44
- Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление19:23
- «Будем двигаться дальше»: Пушилин с Поклонской высадили в Макеевке крымские сосны17:59
- В МинВОТ заявили о намерении ввести новый порядок ввоза товаров в ОРДЛО16:58
- Пушилин придумал новую схему хищения денег РФ: в Сети раскрыли, как главарь "ДНР" пользуется выборами в Украине16:41
- Украина изъявила желание отремонтировать мост для сепаратистов в Станице Луганской16:19
- Облегчить жизнь людей: Марчук рассказал о важности открытия КПВВ «Золотое»15:58
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Украина готова открыть КПВВ «Золотое» в это воскресенье21:51
- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО21:20
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- В Донецке полностью разрушен дельфинарий "Немо"20:50
- Ураганный ветер: На Луганщине объявлен желтый уровень опасности20:35
- Водитель уснул и убил одним махом 50 человек20:10
- В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией19:44
- Боевики "ДНР" испугались украинских Bayraktar: Басурин сделал нервное заявление19:23
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник