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Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО

22.03.2019 21:20
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Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО

Россия перед выборами может обострить ситуацию в зоне Операции объединенных сил на Донбассе, в Черном море и Керченском проливе. Об этом заявил капитан 1-го ранга ВМФ США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.
Американский военный отметил:
«Я думаю, что это будет логично. Ожидать неприятностей там надо. До какой степени они будут происходить, я не скажу, но ожидать неприятностей и в Черном море, и в Керченском проливе, и в ООС, — украинцы должны быть готовы к этому. Потому что всегда перед выборами кто-то посчитает, что нужно сделать нестабильность в стране».
По его словам, в ближайшие годы конфликт между Россией и Украиной не исчерпается, однако, это не помешает украинской власти вернуть весь Донбасс под свой контроль. Табах отметил:
«Я знаю, что это будет продолжаться долго, что это не решится ни с этим президентом, ни со следующим президентом, ни со следующим. Эта ситуация сложная. Но я знаю, что в Украине разрабатывают план, и идут дискуссии, дебаты, как вернуть Донбасс в Украину».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Керченский пролив, нападение
 
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