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Украина договорилась о безвизе с Таиландом

22.03.2019 11:00
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Украина договорилась о безвизе с Таиландом

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщает Телеканала новостей "24".
В МИД Украины отмечают, что для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания составит до 30 дней.



Теги: Таиланд, туризм, безвизовый режим
 
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