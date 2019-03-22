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«Украина войдет в состав России!»: скандальная певица ошарашила заявлением
Ныне оккупированный Донбасс сможет воссоединиться с Украиной только после того, как сама Украина вслед за Донбассом вернется в состав России.
Как передает replyua.net, со столь скандальным заявлением выступила скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина в эфире YouTube-канала «ПоТок».
По ее словам, наша страна якобы «грубо поступила» с населением Донецкой и Луганской областей, в связи с чем Россия их может «спасти».
«Донбасс никогда не вернется в состав Украины. Это невозможно. Слишком грубо поступила Украина с Донбассом. Украина вернется в Россию, вместе с Донбассом, так и должно быть, так и будет», – высказалась Чичерина.
Более того, она на полном серьезе заявила, что на Донбассе «убивают русских», а напоследок сказала, что Украина – это и есть Россия.
«Не будем загадывать. А что делать? Если там убивают русских, их не могут защитить не в России. Придется всех забирать, чтобы защищать их уже под своим покровом. На все воля божья, я уповаю Россия готова взять в свой состав Донбасс. Україна – це Росія! Там наши люди, мы должны это сделать», – сделала вывод скандальная артистка.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, заявление
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