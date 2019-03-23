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Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза

23.03.2019 11:30
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Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза

Украина уже второй год подряд занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС.

Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex).

К примеру, в 2018 году число подобных случаев возросло на 55% – украинцы получили более 57 тысяч отказов, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.

В целом в 2018 году через украинско-польскую границу в Польшу въезжали 9,5 млн человек. По данным Frontex, отказ во въезде получал примерно один человек из двухсот (что составляет около 0,5%).
В аэропортах украинцев не пускали гораздо реже ‒ меньше одного отказа на 1000 путешественников (или 0,1%).

Отмечается, что главные причины недопуска граждан Украины в ЕС ‒ отсутствие документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания (22 700 отказов) и отсутствие достаточных средств к существованию (15 600 отказов).



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Польша, граница, документы, отказ, въезд
 
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