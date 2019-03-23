- Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза11:30
- Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта21:36
- Названы регионы Украины, на которые в первую очередь может напасть Россия. ВИДЕО21:20
- Бойко и Медведчук экстренно выехали в Москву: стало известно, что предложил Кремлю пророссийский кандидат. ВИДЕО18:56
- «Украина войдет в состав России!»: скандальная певица ошарашила заявлением18:40
- В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО18:22
- Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России17:20
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Украина договорилась о безвизе с Таиландом11:00
- В Киеве маршрутка влетела в группу пешеходов: подробности страшного ДТП09:22
Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза
Украина уже второй год подряд занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС.
Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex).
К примеру, в 2018 году число подобных случаев возросло на 55% – украинцы получили более 57 тысяч отказов, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году.
В целом в 2018 году через украинско-польскую границу в Польшу въезжали 9,5 млн человек. По данным Frontex, отказ во въезде получал примерно один человек из двухсот (что составляет около 0,5%).
В аэропортах украинцев не пускали гораздо реже ‒ меньше одного отказа на 1000 путешественников (или 0,1%).
Отмечается, что главные причины недопуска граждан Украины в ЕС ‒ отсутствие документов, подтверждающих цель визита и условия пребывания (22 700 отказов) и отсутствие достаточных средств к существованию (15 600 отказов).
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Польша, граница, документы, отказ, въезд
- Запахло полным перекрытием границы с Польшей
- Хода нет: протестующие заблокировали КПП на украино-польской границе
- Украинские пограничники усиливают меры безопасности
- Стало известно о новой "смертельной угрозе" для Украины со стороны России: в Польше сделали тревожное заявление
- Валенса: Европа не в состоянии "впитать" Украину
- Переполох в Крыму. Аварии на газопроводах, падение ЛЭП и тотальная проверка документов
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта11:49
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков11:09
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО10:31
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов10:08
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"09:49
- «Как заработать денег в ДНР на КПВВ»09:32
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом09:10
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- В Донецке боевики «ДНР» хватают людей на улицах и увозят в неизвестном направлении08:33
- Утром 23 марта у КПВВ «Марьинка» наблюдалась огромная очередь – в одну сторону08:30
- Оккупанты РФ приходят в себя после мощных контратак ВСУ: адские бои гремели по всей линии фронта11:49
- Украинцам чаще стали отказывать во въезде в страны Евросоюза11:30
- Погиб еще один боец: ВСУ, отомстив за нападение, заставили "Л/ДНР" считать множество убитых и "300-х" боевиков11:09
- Гороскоп на 23 марта: у Стрельцов разногласия с начальством, а Рыбам нельзя рисковать10:52
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО10:31
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов10:08
- Крик души жителей Донбасса: "Такие фото повсюду, еще с 2014 года, уже даже перестали замечать"09:49
- «Как заработать денег в ДНР на КПВВ»09:32
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом09:10
- "Зараженная" Горловка потрясла соцсети: "Без шансов, Донбасс еще долго будет платить за предательство Украины"08:51
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Диетолог рассказал, как правильно есть яйца10:11
- Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта08:04
- Названа опасность лекарств от изжоги22:35
- Ученые рассказали об опасности недосыпа20:45
- Диетолог назвала продукты, повышающие иммунитет весной19:20
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО
- Пасечник идет на радикальный шаг в отношении жителей Украины: главарь "ЛНР" рассказал, что сделает в ближайший понедельник
- Горловчанин сделал видеорепортаж о происходящем на блокпосту боевиков «ДНР». ВИДЕО
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя