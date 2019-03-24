Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия

24.03.2019 15:17

В Украине медики зарегистрировали более двух тысяч пациентов больных корью.

Об этом рассказал гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, пишет from-ua.

Виктор Ляшко рассказал, что проблема с распространенностью кори в Украине возникла из-за того, что большое количество детей не были вакцинированы.

«Корь это проблема, с которой надо бороться. А путь здесь только один – приходить в больницу и делать прививку. В первую очередь их нужно сделать детям. Такая проблема в Украине возникла из-за того, что многие из них не были вакцинированы от кори», – рассказал он.

Ляшко уверен, что для того, чтобы заставить всех вакцинироваться, нужно не разрешать ходить в школу детям, которые не вакцинированные. И к тому же все это не является нарушением права на образование детей.

Также он рассказал, что есть возможность создания вакцины от кори в Украине.

«Сейчас готовится программа иммунопрофилактики до 2021 года, в которой заложено проведение экономического анализа восстановления собственного производства таких препаратов», – резюмировал Ляшко.