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Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия
В Украине медики зарегистрировали более двух тысяч пациентов больных корью.
Об этом рассказал гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, пишет from-ua.
Виктор Ляшко рассказал, что проблема с распространенностью кори в Украине возникла из-за того, что большое количество детей не были вакцинированы.
«Корь это проблема, с которой надо бороться. А путь здесь только один – приходить в больницу и делать прививку. В первую очередь их нужно сделать детям. Такая проблема в Украине возникла из-за того, что многие из них не были вакцинированы от кори», – рассказал он.
Ляшко уверен, что для того, чтобы заставить всех вакцинироваться, нужно не разрешать ходить в школу детям, которые не вакцинированные. И к тому же все это не является нарушением права на образование детей.
Также он рассказал, что есть возможность создания вакцины от кори в Украине.
«Сейчас готовится программа иммунопрофилактики до 2021 года, в которой заложено проведение экономического анализа восстановления собственного производства таких препаратов», – резюмировал Ляшко.
Теги: Украина, Донбасс, эпидемия, корь
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