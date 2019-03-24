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"Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО

24.03.2019 21:16
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"Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО

Американский бизнесмен Сэм Кислин рассказал о мошенничестве президента Петра Порошенко. Видео он выложил на своем YouTube-канале, пишет from-ua.
"Я инвестировал в Украину десятки миллионов долларов. Я верю в будущее моей исторической родины. Но я оказался неудобен лично Петру Порошенко и его банде. В результате без всяких оснований мне запретили въезд в страну, ведь я задавал неудобные вопросы о гигантской коррупции в Украине", - рассказал Кислин. - "Коррупции, которая пронизывает всю верхушку власти - начиная с Генпрокурора и заканчивая президентом Порошенко и его бизнес-партнерами, занимающими высокие посты".
"Жулики Порошенко фактически дважды зарабатывают на каждом украинце. На ваших квитанциях за оплату электроэнергии и на дотациях, что идут на оплату дефицита бюджета", - говорится в сообщении.
"Порошенко вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов. Я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина - это только бизнес-проект. Цена которого - гибель страны", - заявил Сэм Кислин.
"Я знаю, что в США ведется расследование коррупционных схем его (Порошенко - ред.) банды. Они обвиняются в отмывании денег, масштабном хищении бюджетных средств американской финансовой помощи и кредитов. Я как свидетель давал показания по этому делу", - подытожил бизнесмен.



Теги: Украина, США, Донбасс, бизнесмен, геноцид, Порошенко
 
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