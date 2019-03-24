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Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату
В Закарпатской области переселенка, отказавшаяся от справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ), добилась выплаты приостановленной ей пенсии через суд. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского окружного административного суда, пишут Донецкие новости.
«Закарпатский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил иск пенсионерки до Виноградовского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Закарпатской области о признании противоправными действия по прекращению выплаты пенсии, обязал восстановить выплату пенсии по возрасту и оплатить задолженность, которая возникла с момента прекращения выплаты пенсии до дня возобновления», – говорится в сообщении.
Так, судом установлено, что истец получала пенсию по возрасту и находилась на учете в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) как ВПЛ. В связи с приобретением жилья и изменением места регистрации в этом же городе пенсионерка обратилась к начальнику УТСЗН с заявлением, в котором просила снять ее с учета и отменить справку ВПЛ. Решением УТСЗН Виноградовского РГА было отменено действие справки ВПЛ и прекращена выплата пенсии, что и стало поводом для обращения истца в суд за защитой своих конституционных прав на социальные выплаты.
Так, суд защитил право ВПЛ на получение пенсии. «Суд пришел к выводу об удовлетворении административного иска, исходя из следующего. Согласно ч. 1 ст. 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" выплата пенсии прекращается по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда. Прекращение выплаты пенсии без принятия соответствующего решения на основании отмены справки о постановке на учет ВПЛ является нарушением ответчиком вышеупомянутого закона», – отмечается в сообщении.
«Таким образом, поскольку истец изменил место своего постоянного проживания и регистрации, которое находится на подконтрольной Украине территории, и не желает получать статус внутренне перемещенного лица, поэтому его право на получение пенсии не может ставиться в зависимость от наличия у истца справки ВПЛ, а пенсионное обеспечение истца, как лица, которое приобрело право на получение пенсии, должно осуществляться на общих основаниях, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"», – говорится в решении суда.
С текстом указанного решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 260/1464/18.
Теги: Донбасс, суд, выплата, переселенец, справка, ВПЛ
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