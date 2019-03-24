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Украинцев торопят подписать декларации с врачами
С 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом.
Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.
Киевлянка Дарья Анохина, которая находится в декрете, подписала декларацию с семейным врачом для двоих своих детей. Но, как говорит женщина, это лишь формальность – ведь в государственную больницу с детьми она давно не ходит.
"Мы очень много цепляли болячек, пока сидели в очередях. Опять же температура высокая - нет возможности куда‑то выезжать", – говорит Дарья.
Вместо этого женщина вызывает на дом врача из частной клиники. Говорит, что это дороже, но зато более удобно.
"Это экономия времени. А так надо прийти к одному, он направит к другому, к тому тоже нужно записаться и так далее...", – отмечает Дарья.
Сейчас все украинцы поделены на два списка. В зеленом – те, кто подписал соглашение с семейным врачом. На каждого из таких пациентов медучреждениям выделят 370 гривен в год плюс возрастные надбавки. В красном списке – те, кто еще не нашел своего терапевта. Финансирование для таких пациентов отменят уже с 1 апреля.
"Чтобы получать плановую медицинскую помощь, нужно иметь декларацию с семейным врачом. Это обязательно", – отмечает замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
По словам чиновников, такие новшества не уменьшат финансирование медицинских учреждений.
"Все учреждения заключили достаточно деклараций, чтобы иметь доходы, которые у них были, и даже больше", – уверяет Ковтонюк.
Медики, в свою очередь, обещают, что не отказывают в приеме пациентам без декларации. Но потом все же просят оформить документ.
"Каждый врач заинтересован в том, чтобы пациент подписал декларацию. Это конкуренция, это правильно", – говорит замдиректора ЦПМСД №3 Святошинского района Киева Елена Кривошеева.
В третьей столичной поликлинике соглашения с медиками подписали 60% пациентов. В целом по Украине чаще всего декларации подписывают жители сел, а особенно – пенсионеры. Зато молодежь к медикам не спешит. Кроме того, не все знают о новшествах.
"Не знал я про декларацию, какие нужны документы, чтобы оформить. Не вижу смысла, потому что не обращаюсь часто к врачам", – говорит житель Киева Артур Творогов.
Но медики предупреждают: уже летом пациенты без декларации не смогут бесплатно сдать анализы, пройти диагностику или получить скидки на лекарства.
Напомним, ранее стало известно, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.
Также кабинет министров 6 марта, утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, украинцы, декларация, финансирование, семейный врач, лекарства, доходы
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