В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик

24.03.2019 15:59

Погода в ближайшую неделю будет не очень теплой. Сегодня ожидаются местами дожди, а прохладная погода продержится до пятницы. А вот в день выборов ожидается солнечная и теплая погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"24 марта с северо-запада Европы "подгребет" атмосферный фронт и на западе и севере Украины субботнее солнце прикроют воскресные облака и дождь. На остальной территории осадков не ожидается, разве что в Луганской области еще удержится влажная погода. Воздух будет холодным 5-9 градусов (тепла), на западе и в Одесской области – до +12 градусов", – написала она.

В Киеве Диденко прогнозирует облачную погоду с небольшим дождем и прохладной температурой воздуха не более 8 градусов.

В то же время синоптик отмечает, что на будущей неделе будет довольно прохладно и потеплеет лишь в пятницу, 29 марта. В то же время в день выборов она прогнозирует отличную погоду.

"По предварительным прогнозам, в "день тишины" (30 марта) и в день выборов президента (31 марта) в Украине ожидается прекрасная погода – ясно, солнечно и тепло 14-19 градусов", – добавила Диденко.