В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО

24.03.2019 19:51

23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве.

Об этом сообщает Апостроф.

После детального осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Также полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки.

При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией случившегося.