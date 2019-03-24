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В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО

24.03.2019 19:51
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В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО

23 марта в Голосеевском районе Киева в жилом доме взорвался давно разыскиваемый гражданин РФ, подозреваемый в убийстве.
Об этом сообщает Апостроф.
После детального осмотра места происшествия правоохранители предполагают, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Также полицейские установили личность погибшего. Им оказался 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства в Украине и снимал квартиру на проспекте Науки.

При осмотре взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией случившегося.



Теги: Россия, Донбасс, Киев, убийца, взрыв, погиб
 
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